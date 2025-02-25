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В Россию привезли редкую новую Toyota: цена и характеристики

Дилер начал продавать в России спорткупе Toyota GR86 за 4,9 млн рублей

В РФ выставили на продажу спортивное купе Toyota GR86. Автомобиль предлагают привезти по схеме параллельного импорта дилер из Владивостока за 4 937 000 рублей.

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Toyota GR86
Toyota GR86

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Это заднеприводное купе с 2,4-литровым бензиновым мотором мощностью 235 л.с. и 6-ступенчатой МКП. У Toyota GR86 есть шесть подушек безопасности, бесключевой доступ, кнопка запуска двигателя, однозонный климат-контроль, камера заднего вида, круиз-контроль, цифровая приборная панель, которая в трековом режиме меняет традиционный тахометр на линейную шкалу.

Toyota GR86
Toyota GR86

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Toyota GR86 является преемником модели GT86, она дебютировала в 2021 году. В сравнении с предшественником мощность увеличена на 35 л.с., а конструкция сохранила заднеприводную компоновку и спортивные настройки подвески. В передней части установлены стойки MacPherson, в задней – независимая двухрычажная схема.

Ранее «За рулем» сообщал, что в России дилеры назвали цены на автомобили Toyota с гарантией.

Источник: Autonews.ru

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Ушакова Ирина
Фото:Toyota
25.02.2025 
Фото:Toyota
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