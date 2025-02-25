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В ГД хотят проверить законность продажи товаров для сокрытия автомобильных номеров

Депутат Гусев призвал проверить законность продажи товаров, скрывающих автономер

Депутат ГД РФ Дмитрий Гусев («Справедливая Россия — За правду») направил обращение начальнику Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Михаилу Черникову с просьбой попросил проверить законность продажи устройств для сокрытия автономеров.

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В обращении сказано, что крупные марктеплейсы предлагают продукцию, маскирующую автономера. Они называются «автогрязь» или «искусственная грязь». Продавцы заявляют, что эти средства позволяют затруднять идентификацию номера машины, создавая иллюзию загрязнения, и камеры не могут определить принадлежность транспорта.

По словам депутата, продажа подобной продукции это не просто нарушение закона, но и угроза безопасности на дорогах.

Ранее «За рулем» сообщил, что стартовали продажи нового кроссовера Chery по цене Lada Vesta.

Источник: РИА Новости

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Ушакова Ирина
Фото:Егор Алеев/ТАСС
Количество просмотров 9
25.02.2025 
Фото:Егор Алеев/ТАСС
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