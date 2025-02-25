Тихая и надежная: особенности новой 6-ступенчатой МКП для Vesta

АВТОВАЗ назвал шесть плюсов МКП6, которой оснащается Lada Vesta

АВТОВАЗ назвал шесть плюсов шестиступенчатой МКП, которой оснащается Lada Vesta. Так, это акустический комфорт, поскольку новая коробка имеет низкий уровень шумов и вибраций.

Новая МКП поставляется той же фирмой WanLiYang, что изготовляет вариаторы, и обладает высоким запасом прочности. Уточняется, что она рассчитана на передачу крутящего момента до 220 Нм, что с запасом «перекрывает» тяговые характеристики двигателя 1,8 Evo, с которым она агрегатируется.

У новой коробки плавное и четкое переключение передач и синхронизированная «задняя скорость», что позволяет включать ее до полной остановки авто.

Новая коробка обеспечивает большую приемистость и динамику автомобилю за счет подобранных передаточных чисел: если ехать на четвертой передаче, то мотор 1,8 л разгонится до 80-120 км/ч с пятиступкой за 11,5 секунд, а с МКП6 – уже за 10,4 с.

Новый агрегат прошел полный цикл заводских испытаний и имеет высокую степень адаптации к российскому климату и режимам эксплуатации.

Еще одно преимущество – широкое применение: новую коробку получила Lada Vesta во всех типах кузова, а в дальнейшем не исключается появление новой коробки и на других моделях этого семейства. Так, для новой Lada Iskra она заявлена официально в паре с двигателем 1.6.

Расход бензина с новой коробкой остался на прежнем уровне (около 7,5 литра на 100 км).

Ранее «За рулем» сообщил, что стартовали продажи нового кроссовера Chery по цене Lada Vesta.

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Источник: Лада.онлайн