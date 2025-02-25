Конец эпохи? «Взорвавшие» рынок РФ машины теряют популярность

Автостат: продажи новых электромобилей в январе упали более чем вдвое

Тенденция спада интереса к электромобилям в РФ, наметившаяся в прошлом году, продолжилась в начале 2025-го. После взрывного роста в начале 2020-х сегмент вновь начал стагнировать и скатываться к значениям, когда «электрички» еще не были модным веянием. Мода прошла?

По крайней мере, именно на это указывают результаты январских регистраций электромобилей в России. В первый месяц года по всей стране на учет встали лишь 652 новых электромобиля – это на 56% меньше чем годом ранее (правда, если смотреть именно по продажам, то ситуация несколько другая).

Что касается расстановки сил, то лидирует по прежнему Zeekr (283 единицы, из которых 156 штук – это Zeekr 001), за которым идут Москвич (60 ед.), Evolute (40 ед.), Ora (37 ед.) и BYD с результатом всего 36 проданных машин. В общем, говорить особо не о чем: доля электрокаров на российском авторынке в начале 2025-го откатилась от прошлогодних 1,9% к удручающим 0,6%.

Если это не спад популярности, то насыщение сегмента – возможно, что все, кто хотел себе модную электрическую игрушку, уже купил себе такую. Те же, кто хочет идти в ногу со временем, но не оставаться один на один с пустой батареей на зимней трассе, все чаще предпочитают гибриды, в которых старый добрый ДВС в роли бензогенератора при необходимости может восполнить заряд энергии будущего...

«За рулем» можно читать и в Телеграм

Источник: Автостат