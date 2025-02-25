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В субъектах России в 2025 году могут появиться новые дорожные знаки

Росстандарт: в России 1 января 2026 года начнут действовать новые дорожные знаки

Обновленный государственный стандарт (ГОСТ), регулирующий внешний вид дорожных знаков и разметки, а также правила их нанесения и установки, опубликовал Росстандарт. В документе появились новые знаки и информационные таблички, действие которых начнется с 1 января 2026 года.

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При этом отмечается, что власти регионов могут по своему усмотрению руководствоваться новыми правилами уже сейчас. Самым заметным нововведением стало объединение несколько знаков. Например, в ГОСТе теперь есть знак «Рекомендуемая скорость при проезде искусственной неровности». Он сочетает указатель о «дорожном полицейском» с указанием рекомендуемой скорости. На знаке «Парковка» разместят визуальную информацию о способе стоянки.

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Введут в действие знак «Глухие» – его установят в местах частых переходов слабослышащих пешеходов, например у больниц. Табличка с указанием срока действия дорожных знаков будет информировать не только о часах или днях, но и о месяцах, а знак «Стоп» получил вертикальный вариант.

Обновленный ГОСТ сократит количество дорожных знаков на дорогах Москвы, ревизию начнут уже в текущем году. В ходе ревизии уберут порядка 55 тысяч знаков, табличек и указателей.

Источник: kommersant.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:АГН «Москва» | Росстандарт
Количество просмотров 23
25.02.2025 
Фото:АГН «Москва» | Росстандарт
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