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Главное, чтобы не было хаоса: эксперт о введении новых дорожных знаков в 2026 году

Эксперт Мигаль указал на положительный эффект обновления ГОСТа дорожных знаков

Инициатива объединения нескольких дорожных знаков в один призвана снизить информационный визуальный шум на магистралях России. Такое мнение выразил основатель автомобильного маркетплейса FRESH Денис Мигаль.

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«Этот фактор часто становится причиной ускорения усталости водителя за рулем, потери концентрации. Например, в Москве Центр организации дорожного движения считает лишними почти 60 тысяч дорожных знаков из 900 тысяч размещенных, поэтому, согласно новому ГОСТу, в ближайшие годы они будут демонтированы», – отмечает эксперт.

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Рассуждая о преимуществе такого нововведения, Мигаль считает самым главным, чтобы реформа не внесла хаос в дорожное движение. Он напомнил о негативном эффекте последних изменений в Правилах дорожного движения, вступивших в силу в марте 2023 года. Речь идет о проезде круговых перекрестков, участки которых стали более аварийными, а водителей ввели в заблуждение.

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Чтобы избежать подобных инцидентов, перед внедрением и реализацией новой инициативы нужно провести тестовые испытания и проанализировать реакцию автовладельцев на изменения, убежден Мигаль. Например, в Республике Крым в одном из районов уже провели пилотное внедрение ГОСТа, резюмировал эксперт.

Источник: lenta.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:АГН «Москва»
Количество просмотров 16
25.02.2025 
Фото:АГН «Москва»
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