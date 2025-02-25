Главное, чтобы не было хаоса: эксперт о введении новых дорожных знаков в 2026 году

Эксперт Мигаль указал на положительный эффект обновления ГОСТа дорожных знаков

Инициатива объединения нескольких дорожных знаков в один призвана снизить информационный визуальный шум на магистралях России. Такое мнение выразил основатель автомобильного маркетплейса FRESH Денис Мигаль.

«Этот фактор часто становится причиной ускорения усталости водителя за рулем, потери концентрации. Например, в Москве Центр организации дорожного движения считает лишними почти 60 тысяч дорожных знаков из 900 тысяч размещенных, поэтому, согласно новому ГОСТу, в ближайшие годы они будут демонтированы», – отмечает эксперт.

Рассуждая о преимуществе такого нововведения, Мигаль считает самым главным, чтобы реформа не внесла хаос в дорожное движение. Он напомнил о негативном эффекте последних изменений в Правилах дорожного движения, вступивших в силу в марте 2023 года. Речь идет о проезде круговых перекрестков, участки которых стали более аварийными, а водителей ввели в заблуждение.

Чтобы избежать подобных инцидентов, перед внедрением и реализацией новой инициативы нужно провести тестовые испытания и проанализировать реакцию автовладельцев на изменения, убежден Мигаль. Например, в Республике Крым в одном из районов уже провели пилотное внедрение ГОСТа, резюмировал эксперт.

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Источник: lenta.ru