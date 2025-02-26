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Почему масло в вариаторе нужно менять чаще, чем в «автомате»? Объясняем

Эксперт Родионов назвал 3 технические особенности автомобиля с вариатором

Правильная эксплуатация вариатора подразумевает плавность при разгоне автомобиля, чтобы этот агрегат отслужил заявленный ресурс, требуется именно такой подход, а также своевременное техобслуживание. Таким советом поделился технический директор международной франчайзинговой сети автосервисов Fit Service Никита Родионов.

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Он подчеркнул, что многочисленные жалобы автовладельцев к вариаторным коробкам чаще всего связаны с техническими особенностями агрегата.

«Первый минус вариатора – ремонт и обслуживание такой коробки обойдется недешево. То есть сами трансмиссионные жидкости дороже, а производить замену нужно чаще, чем на «автомате» с гидротрансформатором. Масло в вариаторе рекомендуется менять каждые 20-25 тыс. километров пробега», – объясняет эксперт.

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Второй минус связан с тем, что вариатор чувствителен к перегреву – не любит работать при высоких внешних температурах, а также в городских пробках. Если не учитывать этих особенностей и регулярно перегревать трансмиссию, то срок службы механизма снизится и он попросту выйдет из строя, констатирует Родионов.

Автовладельцам нужно избегать агрессивного стиля езды, скорость нужно набирать постепенно, без резких ускорений. Для правильной эксплуатации вариатора и сохранения динамики нужна плавность при разгоне автомобиля. Только такой подход и регулярное техобслуживание обеспечат вариатору бесперебойную работу на протяжении всего заявленного ресурса, резюмирует Родионов.

Источник: gazeta.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:Unsplash
Количество просмотров 10
26.02.2025 
Фото:Unsplash
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