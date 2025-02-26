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Стало известно о стоке 100 тыс. автомобилей Lada

Глава АВТОВАЗа Соколов: Запасы нераспроданных машин в 1,5 раза выше нормы

У АВТОВАЗа скопилось 100 тыс. новых автомобилей, рассказал президент компании Максим Соколов. Он уточнил, что сейчас на складах дилеров и производителей скопилось больше полумиллиона машин, а запасы самого концерна приблизились к 100 тысячам машин при норме в 60 тысяч.

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Всего в феврале 2024 года было продано 27,9 тыс. новых автомобилей Lada, сообщил глава АВТОВАЗа. В феврале текущего года компания намеревается продать порядка 27 тыс. новых машин бренда.

То есть, в этом месяце ожидается падение продаж на 3% в годовом выражении.

Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезли лучший семиместный кроссовер в мире.

Источник: РИА Новости

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Ушакова Ирина
Фото:АВТОВАЗ
Количество просмотров 21
26.02.2025 
Фото:АВТОВАЗ
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