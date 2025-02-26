Велосипеды нужно признать мопедами, а курьерам выдать водительское удостоверение

Эксперт Сажин: курьерам на велосипедах нужно дать статус и прогнать с тротуаров

Необходимо до наступления очередного сезона определить статус доставщиков-курьеров на велосипедах. Проблема с пренебрегающими Правилами дорожного движения курьерами растет, а решения на законодательном уровне до сих пор нет. Об этом заявил автоэксперт Владимир Сажин.

«Проблема безбашенно носящихся по тротуарам курьеров, создающих угрозы пешеходам, растет как снежный ком. Пора уже решать ее, потому что нужно готовиться заранее, чтобы нормально войти в сезон, когда на проезжей части и тротуарах появятся не только шеринговые компании, но и курьеры, которые ради выполнения заказа носятся, как умалишенные», – категоричен в своем мнении эксперт.

По словам Сажина, курьеры передвигаются по тротуарам по принципу «вижу цель – не вижу препятствий», и это создает проблемы для окружающих. Ситуацию пытались регулировать на законодательном уровне, но ничего не изменилось. В Москве, например, Дептранс в ходе совместных проверок с полицией выяснил, что многие самокаты и электровелосипеды, используемые в доставке, подходят под категорию «мопеды». Но их владельцы при этом не имеют водительского удостоверения, констатирует Сажин.

«Этот опыт сейчас, как обещала ГАИ, будет применяться везде. Все, что не соответствует категории «велосипед», поедет на штрафстоянку, а люди получат штрафы за управление без удостоверения», – отмечает специалист.

Нужно четко определить – где могут передвигаться курьеры на велосипедах, но их точно не должно быть ни на тротуарах, ни на пешеходных дорожках, подчеркивает эксперт. Доставщики должны выполнять требования ПДД так же, как водители легковых транспортных средств, убежден Сажин. В России пока нет единого стандарта или ГОСТа под эти транспортные средства, если их признают категорией «мопед», необходимо установить на велосипеды регистрационные знаки.

«Идентификация по номерам на рюкзаках доставки невозможна. Тут нужно задействовать профильные комитеты. В Петербурге, например, этим занимается комитет по транспорту для администрирования, а также сотрудники дорожной полиции в рамках профилактических акций по снижению ДТП», – отмечает эксперт.

В Законодательном собрании Петербурга предложили внести в ПДД запрет на езду по тротуарам для велосипедов с электродвигателями, соответствующее письмо уже направлено в Минтранс РФ. В Москве с 1 мая скорость движения курьеров намерены ограничить до 25 км/ч и контролировать наличие у их транспорта тормозной системы.

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Источник: osnmedia.ru