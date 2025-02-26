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Отечественные новинки повышенной проходимости: подробности

В России экспедиционный автобус «Арктика» получил апгрейд для суровых условий

Отечественные бренды грузовых автомобилей постепенно отвоевывают рынок, в отличие от иностранных производителей, производители улучшили качество грузовиков и расширили модельный ряд. Среди новинок – экспедиционный автобус Урал для работы в Арктике,.

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Стоит отметить, что в топ-10 лидеров грузового транспорта в РФ входят только два отечественных бренда и один белорусский, остальные – «китайцы». Большую часть комплектующих последнего поколения грузовиков КАМАЗ с индексом К5 являются российскими.

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Ключевым козырем производителя является впечатляющая проходимость этих машин, среди китайцев достойных конкурентов нет. Главная новинка предприятия – это модификация экспедиционного автобуса «Арктика», предназначенная для эксплуатации в самых суровых условиях.

Скоро на рынке гражданских грузовиков повышенной проходимости появится еще одна модель. Брянский автозавод, более 60 лет производящий тяжелую спецтехнику, представил первую гражданскую модель – седельный тягач повышенной проходимости.

«Мы взяли самое лучшее, что было в грузовике специального исполнения. Это независимая подвеска, отработанные узлы», – рассказал замгендиректора концерна ВКО «Алмаз-Антей», генеральный директор Обуховского завода Михаил Подвязников.

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Модель создавали на базе военных разработок поэтому локализация тягача составляет 90%. Российские заводы спешат занять нишу, после ухода европейцев не занятую Китаем. К тому же одному из лидеров КНР по продажам в РФ крупнотоннажных грузовиков Росстандарт фактически запретил продавать свою продукцию, так как она не соответствует требованиям безопасности.

Источник: ntv.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:Н. Чернохатова/Octagon.Media/ТАСС
Количество просмотров 9
26.02.2025 
Фото:Н. Чернохатова/Octagon.Media/ТАСС
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