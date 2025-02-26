Автоугонщики стали патриотами? В лидерах хищений — отечественная марка

Lada возглавила антирейтинг — на марку зафиксировано 66% от случаев угонов

Отечественные автомобили Lada Granta и Lada Vesta признаны самыми популярными у автоугонщиков. По итогам 2024 года и начала текущего зафиксировано 66% хищений этих машин от всего количества. Такими выводами поделились в «Страховом Доме ВСК».

«Lada Granta по каско раньше совсем не страховали, считая, что это недорогая машина и ничего с ней не случится. Ситуация такова, что сейчас, похоже, воруют всё, в том числе Lada Granta и Vesta. Даже они сейчас представляют большую ценность и поэтому их страхуют», – констатирует автоэксперт Игорь Моржаретто.

Примечательно, что раньше в этом антирейтинге лидировали Hyundai и Kia, теперь ситуация изменилась. В 2023 году на Hyundai приходилось 31% всех угонов, на Kia – 18%, теперь же на Lada Vesta приходится 37% страховых случаев, а на Lada Granta – 28%.

Примечательно, что общее количество угонов в 2024 году снизилось на 22% по сравнению с предыдущим годом. Такое положение наглядно свидетельствует об изменении структуры рынка. В «Совкомбанк Страховании» Lada Granta стала лидером рейтинг по числу угонов, в зоне риска также оказались коммерческие автомобили JAC, седаны Toyota Camry, внедорожники Land Cruiser, Honda и Chevrolet, а также грузовые прицепы Schmitz.

Согласно статистике «РЕСО-Гарантия» за 2024 год лидерами по количеству угонов оказались марки Kia, Lada, Toyota, Hyundai, Mitsubishi, Nissan, Changan, Mercedes, Audi и Chery. В «Росгосстрахе» самыми угоняемыми назвали Lada Granta и Niva. Угоняют также и корейские модели: Kia K5, Sportage и Hyundai Tucson. В «Ингосстрах», «Т-Страхование» и «Ренессанс Страхование» тоже фиксируют высокий уровень угонов среди различных иномарок.

Вице-президент «Национального автомобильного союза» Ян Хайцеэр связывает всплеск угона отечественных марок с ростом продаж АВТОВАЗа. К тому же угнанные Lada могут идти на запчасти из-за дорогостоящих деталей. Один только вариатор стоит порядка 400 тыс. рублей.

«За рулем» можно читать и в Телеграм

Источник: gazeta.ru