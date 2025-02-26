В продаже появился особенный неубиваемый внедорожник

В России в продажу вышел бронированный Tank 500 за 17,5 млн рублей

В России начали продавать уникальный бронированный внедорожник Tank 500 за 17 500 000 руб. Под капотом авто бензиновый мотор объемом 3,0 литра мощностью 354 л.с.

Tank 500

У внедорожника два стеклоподъемника с усиленными механизмами открывания, практически все системы управления, включая аккумулятор и воздушный фильтр, –защищенные.

Также автомобиль получил систему пожаротушения, защиту подкапотного пространства и громкоговоритель, транслирующий разговор через внешние динамики.

Tank 500

У данного экземпляра Tank 500 также доработаны тормоза для увеличенной массы, подвеска и колеса. Были усилены пружины, задний стабилизатор и амортизаторы. Колеса укрепили металлическими вставками, поэтому автомобиль сможет ехать при низком давлении в шинах.

Обычный Tank 500 без брони стоит в РФ от 6 799 000 руб. в базовой версии Adventure.

Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезли лучший семиместный кроссовер в мире.

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Источник: Autonews.ru