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В продаже появился особенный неубиваемый внедорожник

В России в продажу вышел бронированный Tank 500 за 17,5 млн рублей

В России начали продавать уникальный бронированный внедорожник Tank 500 за 17 500 000 руб. Под капотом авто бензиновый мотор объемом 3,0 литра мощностью 354 л.с.

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Tank 500
Tank 500

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У внедорожника два стеклоподъемника с усиленными механизмами открывания, практически все системы управления, включая аккумулятор и воздушный фильтр, –защищенные.

Также автомобиль получил систему пожаротушения, защиту подкапотного пространства и громкоговоритель, транслирующий разговор через внешние динамики.

Tank 500
Tank 500

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У данного экземпляра Tank 500 также доработаны тормоза для увеличенной массы, подвеска и колеса. Были усилены пружины, задний стабилизатор и амортизаторы. Колеса укрепили металлическими вставками, поэтому автомобиль сможет ехать при низком давлении в шинах.

Обычный Tank 500 без брони стоит в РФ от 6 799 000 руб. в базовой версии Adventure.

Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезли лучший семиместный кроссовер в мире.

Источник: Autonews.ru

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Ушакова Ирина
Фото:Tank
Количество просмотров 9
26.02.2025 
Фото:Tank
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