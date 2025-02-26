«Заряженный» седан BMW M5 2025 года привезли в Россию: известны цены

Дилеры привезли в Россию BMW M5 2025 года в кузове G90 по цене от ₽20 млн

Сразу в нескольких российских автосалонах появились в продаже новенькие седаны BMW M5 в кузове G90 2025 года. Автомобиль стал седьмой генерацией легендарной модели, доработанной на базе обычной M5.

BMW M5

Стоимость BMW M5 2025 года составляет от 20 400 000 рублей до 27 400 000 рублей. Автомобиль оснащен 8-цилиндровым турбомотором с дополнительным электродвигателем, 8-ступенчатой АКП.

Общая мощность равна 727 л.с. Привод полный.

Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезли лучший семиместный кроссовер в мире.

BMW M5

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Источник: «Российская газета»