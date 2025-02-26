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«Заряженный» седан BMW M5 2025 года привезли в Россию: известны цены

Дилеры привезли в Россию BMW M5 2025 года в кузове G90 по цене от ₽20 млн

Сразу в нескольких российских автосалонах появились в продаже новенькие седаны BMW M5 в кузове G90 2025 года. Автомобиль стал седьмой генерацией легендарной модели, доработанной на базе обычной M5.

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BMW M5
BMW M5

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Стоимость BMW M5 2025 года составляет от 20 400 000 рублей до 27 400 000 рублей. Автомобиль оснащен 8-цилиндровым турбомотором с дополнительным электродвигателем, 8-ступенчатой АКП.

Общая мощность равна 727 л.с. Привод полный.

Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезли лучший семиместный кроссовер в мире.

BMW M5
BMW M5

Источник: «Российская газета»

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Ушакова Ирина
Фото:BMW
26.02.2025 
Фото:BMW
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