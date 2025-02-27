Креативный лайфхак: вот что предложили владельцу для устранения проблемы в авто

Владельцу Cybertruck посоветовали устранить проблему с шумом в салоне — скотчем

Владельцу Cybertruck в официальном сервисном центре Tesla посоветовали устранить проблему сильного шума в салоне его пикапа скотчем. Хозяин пожаловался представителю сервиса на очень сильный шум во время движения и получил такой оригинальный лайфхак от ремонтников.

В сервисном центре объяснили, что аэродинамические шумы являются рядовой проблемой Cybertruck. Когда владелец в ходе тест-драйва испытал другой экземпляр пикапа, он обнаружил, что в салоне этого автомобиля гораздо тише. После этого представители салона признали, что шум возникает из-за турбулентности воздуха вокруг кузовных панелей в передней части. При этом отрегулировать зазоры между ними не получится из-за специфики самой конструкции.

Можно, как вариант, заклеить щели, но в этом случае такой способ сделал бы непригодной к эксплуатации крышку переднего багажника.

Стоит отметить, что аналогичные жалобы от других автовладельцев уже фиксировали ранее. Причем не только у Cybertruck, но и Тесла Model 3 и Model Y, ведь на электромобилях аэродинамические шумы не заглушаются звуком работающего ДВС.

Вот такой ответ дали сервисмены владельцу электропикапа Cybertruck

Аналитики в ходе мониторинга доступной судебной статистики выяснили, что в Китае компания-производитель вообще блокирует критические высказывания недовольных покупателей и подает в суд не только на владельцев машин, но и на блогеров. Удручает тот факт, что в большинстве случаев суд принимает сторону автопроизводителя.

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Источник: carscoops.com