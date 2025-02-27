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Таксистов не допустят к работе без знания города: с 1 марта вводится аттестация

Депутат Мосгордумы Цветкова: аттестация таксистов повысит безопасность поездок

Развитие сферы услуг пассажирских перевозок требует повышения квалификации водителей такси, работающих в Москве и Подмосковье. Об этом заявила председатель комиссии по транспорту Московской городском думы Сабина Цветкова.

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«Чтобы сервис соответствовал самым высоким стандартам предоставления услуг для пассажиров, водители такси должны ориентироваться в инфраструктуре города. Введение обязательной аттестации – это важный шаг, чтобы сделать такси более качественной и безопасной услугой», – подчеркивает эксперт.

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За последние несколько лет в сфере такси произошли серьезные изменения, призванные повысить безопасность и качества сервиса. В частности, в августе 2021 года начала функционировать система аналитики работы такси КИС АР. Она позволяет отсеивать водителей с недостаточным стажем, нарушителей ПДД, а также не прошедших медицинские и технические осмотры. Благодаря нововведениям аналитики работы такси КИС АРТ доверяют заказы только профессиональным водителям со стажем вождения от трех лет.

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Кроме того, с 1 сентября 2023 года вступил в силу новый закон о такси, устанавливающий ответственность служб заказа такси перед пассажирами. Согласно требованиям закона, службы заказа наблюдают за тем, чтобы заказы передавались только квалифицированным водителям из штата компаний-перевозчиков или тем, у кого есть разрешение на работу в такси. Такой подход исключает ситуации, когда за рулем оказывается водитель без прав, с просроченным удостоверением или иностранными правами, с которыми не разрешается работать в России.

Напомним, с 1 марта 2025 года таксисты Москвы и Подмосковья смогут принимать заказы только после успешной сдачи аттестации на знание города, правил перевозки и действий в чрезвычайных ситуациях.

Источник: iz.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:Unsplash
27.02.2025 
Фото:Unsplash
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