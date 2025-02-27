Как не стать жертвой мошенников при покупке автомобиля: советы юриста

Сухоруков: главный признак нечестного дилера – слишком низкая цена автомобиля

Автоюрист Сергей Сухоруков рассказал, как избежать «серых» дилеров при покупке автомобиля. Он отметил, что заманчиво низкая цена — первый сигнал о возможных рисках.

Такие предложения могут скрывать дополнительные расходы, например, за страховку, допоборудование или услуги, без которых покупка машины окажется невозможной.

Другим признаком недобросовестных дилеров является отсутствие автомобиля в наличии. Они могут заявить, что машина «в пути» или «на складе», но при этом потребуют предоплату, после чего исчезнут с деньгами покупателя.

Сухоруков также советует тщательно проверять юридическую чистоту дилера. Список официальных представителей всегда есть на сайтах автопроизводителей.

Частая смена названия или юридического адреса компании — тоже повод для подозрений.

Кроме того, стоит изучить отзывы о дилере на независимых платформах и социальных сетях, где трудно подделать положительные отклики. Также важно внимательно читать договор перед подписанием, чтобы избежать скрытых условий, например потери предоплаты при отказе от сделки.

Чтобы себя обезопасить, Сухоруков рекомендует обращаться только к официальным дилерам, проверять все документы и не доверяться предложениям с подозрительно низкими ценами.

Недавно выяснилось, что теперь интересует россиян, выбирающих автомобиль. На первое место вышли оснащение и цена, а вот репутация бренда больше не является решающим фактором. Подробнее – в нашей публикации.

«За рулем» можно читать и в Телеграм

Источник: 32CARS.RU