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Нива Спорт в деталях — новые фотографии!

АВТОВАЗ представил новый внедорожник Niva Sport на выставке Kazan Truck Expo

На прошедшей 26-27 февраля в столице Татарстана специализированной выставке автотранспорта и автокомпонентов «Kazan Truck Expo 2025» АВТОВАЗ представил две грядущие новинки – седан Lada Iskra и внедорожник Lada Niva Sport. Искру начнут серийно собирать в апреле, а вот «заряженные» Нивы уже делают в подразделении ООО «Лада Спорт» и отправляют дилерам.

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Источник опубликовал фотографии внедорожника, проясняющие особенности внешности и салона. В частности, можно подробно рассмотреть комбинированную обивку сидений с красными акцентами.

Также обратим внимание на рулевое колесо, которое теперь стоит не по центру относительно комбинации приборов, зато по центру относительно педалей и сиденья. Напомним, такое на классической Ниве впервые.

Кроме того, именно на «Спорте» у Нивы впервые появится управление раздаткой посредством одного рычага «как на Шниве» (и на Ниве Travel), этот нюанс также виден по представленным фото.

Наконец, вблизи показаны дополнительные секции диодного света, которые у Нивы Sport закреплены прямо на классическом алюминиевом бампере и, по всей вероятности, будут выполнять функцию противотуманок (напомним, ДХО у серийной Нивы Легенд размещаются в надфарниках) – как вам такое решение?

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Под капотом у внедорожника Niva Sport – продольно расположенный 1.6 16V (122 л.с., 151 Н.м при 5000 об/мин) от Гранты Спорт, работающий в паре с классической коробкой Нивы, но с доработками от ООО «Лада Спорт»: применены усиленные шестерни пятой передачи и усиленный картер сцепления, снижены шумы и вибрации. Задний мост – на на четырех поперечных штангах вместо тяги Панара. Тормоза – дисковые по кругу. Старт продаж – первая половина 2025 года, прогноз цены – 1,6-1,65 млн рублей.

Источник: Автопоток, Dan's Garage

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Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 32
28.02.2025 
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Отзывы о LADA Niva Legend (32)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
LADA Niva Legend  2013
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
ход по неровной дороге
Недостатки:
много
Комментарий:
полный восторг!! Не осталось мест где я не могу проехать! и на ниве я ЕЗЖУ а не аккуратничаю, не переживаю, что где то что то зацеплю и т.д. теперь дорога там, где я собираюсь проехать! и это очень дорогого стоит!! а большинство недостатков - это позор производителя(подлость - на экспорт идут другие нивы). За 40 с лишним лет не придумали машины лучше!
+49