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Многодетный отец высказался насчет отечественных минивэнов

Милонов призвал разработать отечественный минивэн для многодетных семей

Автомобиль для семьи с детьми в настоящее время уже не является роскошью, а становится необходимостью, считает депутат Госдумы Виталий Милонов.

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Так он прокомментировал совместный доклад Общественной палаты и Росстата, в котором говорилось, что реализация льгот для многодетных семей могла бы способствовать восстановлению рождаемости в России.

В документе также упоминалась возможность предоставления помощи в приобретении жилья и автомобилей.

Милонов отметил, что для многодетных семей автомобиль действительно необходим, так как требуется перевозить множество вещей, таких как одежда, подгузники, смеси, лекарства и другие предметы.

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Он поддержал инициативу по улучшению доступности автомобилей для семей, особенно для многодетных. В то же время он обратился к российским автопроизводителям с предложением разработать доступный отечественный минивэн, который был бы более подходящим для нужд многодетных, поскольку легковые автомобили не всегда отвечают потребностям семей с тремя и более детьми.

Известно, что у самого Милонова шестеро детей: трое мальчиков и три девочки.

Справка

Минивэн – это легковой автомобиль, предназначенный для перевозки небольших групп людей – до 8 человек. Термин происходит от английского слова minivan (малый фургон). К числу популярных моделей минивэнов относятся Opel Zafira Life, Peugeot Partner Tepee, Citroen Berlingo, Renault Espace и Kia Carnival.

Источник: RT

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Алексеева Елена
Фото:freepik / ASphotofamily
Количество просмотров 25
27.02.2025 
Фото:freepik / ASphotofamily
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