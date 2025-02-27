Как подготовить автомобиль к весне: советы эксперта

Автоэксперт Кочнев рассказал, что нужно проверить в автомобиле после зимы

Что следует проверить после зимы и как подготовить автомобиль к следующему сезону, рассказал руководитель отдела автотранспорта ГК «Альфа-Лизинг» Андрей Кочнев. Эксперт отмечает, что зимняя эксплуатация в условиях российского климата быстро изнашивает автомобиль. Даже в условиях такой теплой зимы, как нынешняя, есть и холодные пуски двигателя, и обилие реагентов на дорогах, и повышенная нагрузка на систему электропитания. К этому всему добавилось большое количество пыли из-за отсутствия снега.

Поэтому весной 2025 года эксперт рекомендует обязательно сменить фильтры салона и двигателя, даже если были установлены новые перед зимой. Также необходимо сделать генеральную уборку салона и багажника.

Комментарий эксперта

Андрей Кочнев, руководитель отдела автотранспорта ГК «Альфа-Лизинг»:

– Также следует обратить внимание на моторное масло. Мы привыкли, что автопроизводители допускают его замену каждые 15 тысяч км или раз в год, но эти рекомендации все равно обусловлены мягким климатом Западной и Центральной Европы. Например, китайские автопроизводители, пришедшие в Россию и оценившие местные условия эксплуатации, настаивают на замене масла в моторах каждые 10 тысяч км, что очень правильно. Я бы даже рекомендовал менять масло в двигателе два раза в год или каждые 7,5 тысяч км пробега – осенью и весной. Это существенно продлевает ресурс мотора, что актуально сегодня, когда мы уже не меняем автомобили каждые два-три года. Во-вторых, свежее масло меньше расходуется на угар, и это заметная экономия. В-третьих, более частая замена позволяет использовать менее дорогие масла (но оригинальные и рекомендованные по API производителем).

Проверка аккумулятора

Это лучше делать два раза в год – весной и осенью, отмечает специалист. В идеале, его следует снять, очистить, в том числе клеммы, оценить ресурс, зарядить. Если аккумулятор постоянно недозаряжался (при частых коротких поездках), то заряд его следует начать минимальным током при постоянном напряжении. Процедуру обслуживания аккумулятора лучше доверить специалистам, и тогда он прослужит не пару-тройку лет, а гораздо дольше.

Проверка летних шин

Следует оценить степень износа протектора, состояние резиновой смеси (не должно быть микротрещин). Возможно, какая-то из шин потребует замены, и тогда стоит заменить все четыре. Самую хорошую шину из старых можно использовать как запаску.

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