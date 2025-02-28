Федеральный бюджет выделит 3 млрд рублей на обновление транспортной развязки

В рамках модернизации развязки в Кронштадте приступят к реконструкции 10 съездов

Модернизация транспортной развязки в Кронштадте выполнена на 70%, строительство не отстает от утвержденного графика. Об этом сообщили в дирекции Комплекса защитных сооружений Петербурга.

В ближайшее время планируется завершить на объекте монтаж инженерных сетей, переустроить оставшиеся съезды и обустроить пешеходную дорожку от нового надземного перехода.

«Завершение основных строительно-монтажных работ запланировано на конец 2025 года. Несмотря на высокие темпы, досрочно завершить объект не планируется. Это связано с необходимостью сохранения движения транспорта на участке на протяжении всего периода реконструкции», – подчеркнули Дирекции КЗС.

Работы на развязке КАД и Кронштадтского шоссе стартовали в январе 2023 года. В рамках проекта возведут два новых путепровода, на одном из которых выделят полосу для общественного транспорта. Также построят 10 съездов с шириной проезжей части 4,5 метра.

Ключевой особенностью новой магистрали является разделение потоков индивидуальными спусками, такое решение значительно повысит пропускную способность и безопасность.

На проектирование и модернизацию объекта федеральный бюджет выделит 3 млрд. рублей.

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Источник: fontanka.ru