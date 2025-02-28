Стало известно, какие автобренды быстрее всего вернутся в Россию

Эксперт Садовенко объяснил, почему автобрендам ЕС будет сложно вернуться в РФ

Возможное возвращение на рынок России европейских автобрендов будет сложным. Такое мнение высказал представитель китайского автоконцерна JAC, директор по продажам ООО «Джак автомобиль» Сергей Садовенко.

Он с долей скепсиса относится к прогнозам экспертного сообщества о том, что американские и европейские бренды вернутся уже в ближайшее время.

«Потому что для Европы возвращение будет самым сложным – с точки зрения локального производства и утилизационного сбора, продукта и его цены, запроса рынка. С точки зрения Америки, российский рынок для них не самый приоритетный, к тому же логистические цепочки и сам продукт на данный момент не самый востребованный на российском рынке», – объясняет эксперт.

Что касается возвращения «корейцев» и «японцев», то именно их возвращение в РФ будет самым быстрым, убежден Садовенко.

«Но с очень важной оговоркой: именно тогда, когда это начнется. А когда это начнется, пока до конца никто не знает», – подчеркивает эксперт.

Напомним, президент РФ Владимир Путин заявил, что у отечественных автоконцернов должны быть преимущества при условии возвращения иностранных компаний на российский рынок, но такой подход возможен только с соблюдением требований Всемирной торговой организации.

В свою очередь, первый зампред Правительства РФ Денис Мантуров подчеркнул, что Россия будет с пристрастием рассматривать возвращение ушедших в 2022 году компаний.

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Источник: tass.ru