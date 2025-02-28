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На АВТОВАЗе высказались о возвращении Renault

Соколов: АВТОВАЗ не ждет возвращения Renault в Россию

АВТОВАЗ не ожидает возвращения компании Renault и эффективно развивается самостоятельно за счет собственных источников, обеспечивая, тем самым, технологический суверенитет всей отрасли, заявил в кулуарах заседания координационного совета «О развитии производства автомобильных компонентов» глава компании Максим Соколов.

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«Обратной дороги нет. Мы идем только вперед. Причем своей собственной, самостоятельной дорогой», – заявил он.

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Соколов прибавил, что нынешняя команда компании «крепко держит штурвал в своих руках», и речи о возвращении экс-партнера не идет. Итоговое решение о партнерствах принимается на уровне акционеров, то есть государства, отметил Соколов.

Ранее «За рулем» сообщал, что седан российской сборки продают со скидкой 50%.

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Источник: РИА «Новости»

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Ушакова Ирина
Фото:АВТОВАЗ
Количество просмотров 13
28.02.2025 
Фото:АВТОВАЗ
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