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На УАЗе наладят выпуск подушек безопасности

УАЗ начнет выпускать подушки безопасности

В течение года на УАЗе стартует серийный выпуск систем пассивной безопасности, рассказал генеральный директор предприятия Алексей Спирин.

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«Это будет не просто сборка, это производство «от сырья», начиная с отливки каркаса руля из магниевого сплава и пошива подушек безопасности до производства блоков управления», – пояснил он.

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По словам главы УАЗа, эти подушки безопасности будут использоваться в автомобилях предприятия и в модельном ряду марки Sollers, включая пикапы. В дальнейшем их планируется поставлять и другим российским автопроизводителям.

Ранее «За рулем» сообщал, что доступный 147-сильный семейный кроссовер Chevrolet привезли в Россию.

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Источник: «Известия»

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Ушакова Ирина
Фото:Егор Алеев/ТАСС
Количество просмотров 18
28.02.2025 
Фото:Егор Алеев/ТАСС
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