На УАЗе наладят выпуск подушек безопасности
УАЗ начнет выпускать подушки безопасности
В течение года на УАЗе стартует серийный выпуск систем пассивной безопасности, рассказал генеральный директор предприятия Алексей Спирин.
«Это будет не просто сборка, это производство «от сырья», начиная с отливки каркаса руля из магниевого сплава и пошива подушек безопасности до производства блоков управления», – пояснил он.
По словам главы УАЗа, эти подушки безопасности будут использоваться в автомобилях предприятия и в модельном ряду марки Sollers, включая пикапы. В дальнейшем их планируется поставлять и другим российским автопроизводителям.
Ранее «За рулем» сообщал, что доступный 147-сильный семейный кроссовер Chevrolet привезли в Россию.
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Источник: «Известия»
Фото:Егор Алеев/ТАСС
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28.02.2025
Фото:Егор Алеев/ТАСС
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