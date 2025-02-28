Как избежать покупки машины с темным прошлым

Эксперт Ананьев рассказал, как при покупке машины с пробегом узнать о ее прошлом

Покупка автомобиля с пробегом будет оптимальным решением, если новый автомобиль бюджетного сегмента не отвечает заявленным требованиям покупателя. Но не стоит забывать, что подержанная машина всегда имеет прошлое. Об этом «За рулем» рассказал автоэксперт Иван Ананьев.

Он подчеркивает, что выбор между новой и подержанной машиной зависит от потребностей и бюджета будущего автовладельца.

Мнение эксперта

Иван Ананьев, эксперт Авто.ру

– К новому автомобилю прилагаются гарантийное обслуживание, современные технологии безопасности, а в чистоте юридических документов не возникает сомнений. С другой стороны, покупка нового автомобиля зачастую обходится дороже, чем аналога даже с небольшим пробегом.

Если бюджет ограничен и при этом модели бюджетного сегмента не отвечают потребностям, то подержанная машина может стать оптимальным решением, считает Ананьев.

«Некоторые специализированные сервисы по подбору машин, включая наш, анализируют информацию из нескольких тысяч источников, начиная от государственных служб до автосервисов и заканчивая иностранными аукционами. В итоге получаем абсолютно полную картину юридического статуса, пробега и других критериев транспортного средства, которые в конечном итоге и влияют на принятие решения о покупке», – отмечает эксперт.

Важно отметить, что на вторичном рынке сохраняется высокий уровень разнообразия моделей, а динамика цен более умеренная, чем на первичном.

Тем не менее, покупка автомобиля с пробегом предполагает наличие у него прошлого. Сегодня к услугам автовладельцев доступны цифровые сервисы, при помощи которых можно узнать, какие события происходили за время эксплуатации конкретной машины, резюмирует Ананьев.