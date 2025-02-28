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Россиянам рассказали, как подорожали привычные иномарки с пробегом

Машины с пробегом ушедших из РФ марок подорожали на 20% за год

Средняя стоимость б/у машин европейских, японских и корейских марок в феврале 2025 года у дилеров составила 2,94 млн рублей, что на 20% выше, сообщают эксперты «Авто.ру Бизнес».

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Китайские б/у машины в среднем стоят 1,88 млн рублей, что на 5% меньше того же периода прошлого года. Стоимость российских авто с пробегом составила 856,5 тыс. рублей (—10% по сравнению с февралем 2024-го).

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У частных продавцов европейские, японские и корейские подержанные машины в среднем стоят 2,41 млн рублей, что на 8% ниже февраля года. Средняя стоимость китайских подержанных автомобилей не изменилась с 2024 года и составляет 1,58 млн рублей. Российские подержанные машины потеряли в цене 3% с прошлого года и теперь стоят 664,6 тыс. рублей.

Ранее «За рулем» сообщал, что доступный 147-сильный семейный кроссовер Chevrolet привезли в Россию.

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Источник: «Известия»

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Ушакова Ирина
Фото:freepik / freepik
28.02.2025 
Фото:freepik / freepik
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