Закрытие еще одного завода: упадок автопрома Европы
Завод Audi в Брюсселе прекратил производство на фоне кризиса автопрома Европы
Автостроительный завод Audi в бельгийском Брюсселе сегодня, 28 февраля, прекратит свою деятельность. Об этом сообщают местные СМИ.
«Завод Audi в Брюсселе окончательно прекратит производство в пятницу, оставив без работы тысячи рабочих, ставших жертвами избытка мощностей по производству автомобилей в Европе, которые стали несоразмерны падению спроса», – пишут таблоиды.
Персонал бельгийского завода Audi насчитывал 3000 работников, и их участь теперь неизвестна. Автоконцерн Volkswagen, частью которого является бренд Audi, в качестве причины решения о закрытии производства указал на «давние структурные проблемы» производственной площадки в Брюсселе. На протяжении последних лет мощности завода увеличивались, но высокие логистические издержки не спасли положение.
Последней моделью, которую собирали на заводе Audi в Брюсселе, был электрический кроссовер Audi Q8 e-tron.
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Источник: france24.com
Фото:Unsplash
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28.02.2025
Фото:Unsplash
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