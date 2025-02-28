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Закрытие еще одного завода: упадок автопрома Европы

Завод Audi в Брюсселе прекратил производство на фоне кризиса автопрома Европы

Автостроительный завод Audi в бельгийском Брюсселе сегодня, 28 февраля, прекратит свою деятельность. Об этом сообщают местные СМИ.

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«Завод Audi в Брюсселе окончательно прекратит производство в пятницу, оставив без работы тысячи рабочих, ставших жертвами избытка мощностей по производству автомобилей в Европе, которые стали несоразмерны падению спроса», – пишут таблоиды.

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Персонал бельгийского завода Audi насчитывал 3000 работников, и их участь теперь неизвестна. Автоконцерн Volkswagen, частью которого является бренд Audi, в качестве причины решения о закрытии производства указал на «давние структурные проблемы» производственной площадки в Брюсселе. На протяжении последних лет мощности завода увеличивались, но высокие логистические издержки не спасли положение.

Последней моделью, которую собирали на заводе Audi в Брюсселе, был электрический кроссовер Audi Q8 e-tron.

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Источник: france24.com

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Светлана Тарасенко
Фото:Unsplash
Количество просмотров 12
28.02.2025 
Фото:Unsplash
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