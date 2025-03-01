Траты в отпуске за границей увеличатся: ЕС введет комиссию за конвертацию валюты

Туристам придется больше платить за поездки на такси в путешествиях за границей

Путешествующим придется больше платить за такси во время поездок за границу. Дело в том, что приложение по вызову такси Uber с 27 февраля 2025 года добавило к стоимости поездки комиссию за конвертацию, если пассажиры расплачиваются своей национальной валютой. Об этом пишут британские СМИ.

«Это значит, что, если вы оплачиваете поездку в США в британских фунтах стерлингов, приложение такси добавит к вашему счету комиссию за конвертацию в размере 1,5%», – пишут таблоиды.

Отмечается, что туристы, воспользовавшиеся такси, смогут проверить, спишут с них деньги за конвертацию или нет. Для этого нужно зайти в настройки приложения и проверить, какая валюта установлена в качестве предпочтительной для оплаты.

По словам представителей компании-перевозчика Uber, предполагаемый обмен пропишут в квитанциях о поездках, а комиссия за конвертацию не будет суммироваться с чаевыми. Планируется ввести такое новшество в Канаде, США и во всех странах с национальной валютой евро.

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Источник: thesun.co.uk