Раскрыты все минусы Hyundai Creta

Эксперт Житнухин назвал 15 недостатков кроссовера Hyundai Creta

Коммерческий директор автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин перечислил минусы популярного среди россиян кроссовера Hyundai Creta первого поколения.

Так, у этой машины шумоизоляция не лучшего качества. Существуют недочеты и в лакокрасочном покрытии, поскольку даже мелкие вздутия на кузовных панелях быстро превращаются в очаги коррозии.

Hyundai Creta

Качество материалов отделки интерьера автомобиля также хромает, есть проблемы с открыванием багажной двери из-за дефекта кнопки замка и заедающие ручки дверей. Что касается подвески, то часто выходят из строя шаровые опоры, стойки стабилизатора и амортизаторы, иногда они не прохаживают и 50 тысяч километров.

Обе силовые установки Creta отличаются запотеваниями и течами технических жидкостей, отмечаются проблемы с фазорегуляторами и цепью ГРМ на пробегах до 150 тысяч километров.

Весьма привередливыми к качеству и частоте замены масла были и трансмиссии Creta. Если было пропущено обслуживание коробок передач, они могли износиться уже на 200 тысячах километров, рассказал Житнухин.

Ранее «За рулем» сообщил, что стартовали продажи нового кроссовера Chery по цене Lada Vesta.

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Источник: Газета.Ru