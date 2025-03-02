#
Выиграй Ладу!
Где сэкономить?ГАИПутешествуй!Лайфхаки читателейАвтоподборТаксиЛьготный автокредитСпросить у экспертаФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Корея идет в электричество: еще одна модель готовится к запуску!
2 марта
Корея идет в электричество: еще одна модель готовится к запуску!
Kia представила новый концепт EV2 — он станет...
В России начали продавать популярный корейский кроссовер с официальной гарантией
2 марта
В России начали продавать популярный корейский кроссовер с официальной гарантией
Российские дилеры предлагают Hyundai Tucson с...
Эти особенности автомобиля поставят крест на возможности его застраховать
2 марта
Эти особенности автомобиля поставят крест на возможности его застраховать
Эксперт Мигаль перечислила автомобили, которым...

Раскрыты все минусы Hyundai Creta

Эксперт Житнухин назвал 15 недостатков кроссовера Hyundai Creta

Коммерческий директор автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин перечислил минусы популярного среди россиян кроссовера Hyundai Creta первого поколения.

Так, у этой машины шумоизоляция не лучшего качества. Существуют недочеты и в лакокрасочном покрытии, поскольку даже мелкие вздутия на кузовных панелях быстро превращаются в очаги коррозии.

Hyundai Creta
Hyundai Creta
Гран-при «За рулем» 2025 стартовал!Вы помогаете нам определить лучшие новинки автомобильного рынка России, а мы по традиции разыгрываем три автомобиля.Участвовать может каждый – нужно лишь заполнить анкету.
ВЫИГРАЙ ЛАДУ!

Рекомендуем
7 мест, выносливый мотор, цена – от 1,04 млн рублей: а в чем подвох?

Качество материалов отделки интерьера автомобиля также хромает, есть проблемы с открыванием багажной двери из-за дефекта кнопки замка и заедающие ручки дверей. Что касается подвески, то часто выходят из строя шаровые опоры, стойки стабилизатора и амортизаторы, иногда они не прохаживают и 50 тысяч километров.

Обе силовые установки Creta отличаются запотеваниями и течами технических жидкостей, отмечаются проблемы с фазорегуляторами и цепью ГРМ на пробегах до 150 тысяч километров.

Рекомендуем
Лучшие лайфхаки от подписчиков «За рулем» в Телеграм

Весьма привередливыми к качеству и частоте замены масла были и трансмиссии Creta. Если было пропущено обслуживание коробок передач, они могли износиться уже на 200 тысячах километров, рассказал Житнухин.

Ранее «За рулем» сообщил, что стартовали продажи нового кроссовера Chery по цене Lada Vesta.

Источник: Газета.Ru

Подпишитесь на «За рулем» в

Ушакова Ирина
Фото:Hyundai
Количество просмотров 27
02.03.2025 
Фото:Hyundai
Поделиться:
Оцените материал:
-1

Отзывы о Hyundai Creta (12)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Hyundai Creta  2017
/ срок владения: 3 - 5 лет
Достоинства:
Качество, удобство, комфорт.
Недостатки:
Пока нет. Но если придраться, то маленький багажник.
Комментарий:
Владел Хендай Акцент, потом Солярис, потом взял Кия Церато, После Хендай Крета. Отзыв по владению 4 года. Машина полный улет, не знаю куда еще гнаться, когда по нынешним ценам машина удовлетворяет полностью. Брать дороже и комфортнее? Не хочу отдавать за железку 3-4 миллиона. Даже если хотел поменять на Туссан, то отдав за машину 2 миллиона я потерял бы половину комфорта из комплектации, а это не очень хочется. Китайцев не рассматриваю, и даже слушать не хочу, что не говори, а сравнивать эти ржавые громыхалки нечего. Есть у друзей и знакомых, покатался, знаю. Машина проходит обслуживание у дилера, проблем нет. Есть что было бы, то с удовольствием поделился бы. Проехал по бездорожью, ездил по степям на охоту, негде не подвела. И даже намеков не было где-то застрять, хотя передний привод. Если кто и пишет отрицательные отзывы, то нужно по проблеме обратится к дилеру, потому что все бывает, нужно смотреть. Я всегда рассматриваю только Хендай, и остановился на нем, потому что поменял уже 3 машины, и никогда проблем не было. Считаю, что это надежный семейный автомобиль. Хочется большего, но цены просто пипец, поэтому довольствуемся этим)))
+2