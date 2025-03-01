Skoda приступила к тестам нового крупного семейного внедорожника

Новый крупный внедорожник Skoda Space проходит испытания в зимних условиях

После успешного дебюта электрического внедорожника Elroq, на горизонте появляется новая модель – Skoda Space. Этот огромный внедорожник, который по размерам превосходит Kodiaq, уже проходит испытания в зимних условиях.

Skoda Space будет представлять собой просторный внедорожник длиной около 4,9 метра. Это делает его одним из самых больших автомобилей в своем классе, что позволит предложить пользователям максимальный комфорт и пространство. Внутри автомобиля предусмотрены три ряда сидений, что позволяет разместить до семи пассажиров.

Внешний вид Skoda Space будет напоминать концепт Vision 7S, хотя и с некоторыми упрощениями. Дизайн выполнен в новом фирменном стиле Skoda, который включает в себя стреловидную переднюю оптику и округлые формы передней части кузова. Эти элементы придают автомобилю современный и динамичный вид.

Одной из интересных особенностей дизайна являются воздушные завесы, расположенные по бокам большого центрального воздухозаборника. Они не только улучшают аэродинамику, но и добавляют автомобилю агрессивности. Кроме того, Skoda Space будет оснащен скрытыми дверными ручками. Для колес предусмотрены два варианта дизайна.

С выходом Skoda Space компания намерена составить серьезную конкуренцию таким моделям, как Kia EV9 и Hyundai Ioniq 9. Производство Skoda Space будет налажено на заводе в Млада-Болеславе, где уже выпускаются такие модели, как Elroq и Enyaq. Ожидается, что продажи Skoda Space начнутся в 2026 году.

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Источник: SpeedMe