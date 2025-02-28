2,5 л, АКП, гарантия 2 года: популярный седан вернулся на рынок

В РФ в продаже появился седан Mazda 6 Atenza по цене от 3,95 млн рублей

В России продолжаются продажи Mazda 6 Atenza. Это та же Mazda 6, что выпускалась в России с 2012 по 2022 годы. Цены на автомобиль начинаются от 3,95 млн рублей.

Mazda 6 Atenza

За столько новую Mazda 6 Atenza с двухлетней гарантией (или до пробега 100 000 км) предлагает на одном из классифайдов официальный дилер FAW в Нижнем Новгороде. Машина в комплектации Blue Sky Sports, включающей двухзонный климат-контроль, кожаный салон, мультируль, люк и прочее.

Под капотом стоит 2,5-литровый бензиновый атмосферник Skyactiv-G мощностью 192 л. с. и 6-ступенчатая АКП.

Mazda 6 Atenza

Партия таких седанов есть у официального дилера Mazda в Санкт-Петербурге, который без учета скидок просит за них от 3 990 000 рублей. При этом две продаваемые им машины оснащены базовым для модели 2,0-литровым 158-сильным атмосфернико и АКП6.

Недавно седан Mazda 6 стал лидером рейтинга надежности от портала TopSpeed.

Ранее «За рулем» сообщал, что доступный 147-сильный семейный кроссовер Chevrolet привезли в Россию.

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Источник: «Автоновости дня»