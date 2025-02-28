С учетом потребностей бизнеса: на рынок выходят новые коммерческие автомобили

В России представили 2 новые модели на базе грузовика Foton Toano

Компания «МБ Рус» анонсировала расширение линейки моделей легкого коммерческого грузовика Foton Toano. Речь идет о комплексе выездного питания, а также рефрижераторе, причем он уже доступен на рынке, рассказали в пресс-службе компании.

Презентовал новинки бренд-директор Foton в АО «МБ РУС» Александр Паршутин в ходе конференции «Развитие мобильной торговли: новые модификации техники и автокомплектующих от заводов-изготовителей.

Рефрижератор на базе Foton Toano

«Мы рады представить нашим клиентам современные и многофункциональные решения для бизнеса, такие как рефрижератор и комплекс выездного питания на базе Foton Toano. Эти автомобили разработаны с учетом потребностей российского рынка и обеспечивают высокий уровень удобства, надежности и эффективности. Мы уверены, что эти модели найдут отклик у предпринимателей, стремящихся развивать свой бизнес с комфортом и максимальной производительностью», – подчеркнул топ-менеджер.

Рефрижератор полной массой 3,5 т и грузоподъемностью 760 кг поддерживает температурный режим от -10°C до +12°C. Объем грузового отсека с термоизоляцией составляет 10 куб. м, размеры 3370/1660/1800 мм. Для увеличения полезного пространства стенки отсека изогнуты по форме боковых стен кузова. Дверные порталы имеют уплотнение, исключающее мостики холода. Привод компрессора холодильно-отопительной установки осуществляется дополнительным ремнем, с сохранением штатного кондиционера.

Над разработкой комплекса выездного питания на базе Foton Toano специалисты «МБ Рус» трудились вместе с инженерами отечественного партнера, специализирующегося на производстве кузовов. Комплекс включает водительскую кабину и рабочий отсек, разделенных перегородкой в виде сдвижной двери с электроприводом. Автономный воздушный отопитель подключен к топливной системе автомобиля, на крыше есть кондиционер мощностью 220 Вт.

Автомобиль оборудован холодильными шкафами, они поддерживают температуру в диапазоне +5°C и 18°C, микроволновой печью, кофемашиной, тепловым мармитом и раковиной. Мебель изготовлена из нержавеющей стали и влагостойкого ДСП. Предусмотрены также холодильная и тепловая витрины и панорамная витрина с окном выдачи.

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Источник: пресс-служба «МБ Рус»