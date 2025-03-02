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Российские туристы открыли для себя новое красивое место отдыха

Губернатор Мубарак: на юге Синая растет число туристов из России

Египетский Южный Синай переживает туристический бум, и в этом немалая заслуга российских путешественников. Губернатор Южного Синая Халед Мубарак прямо заявил о хороших показателях притока российских туристов, подчеркнув их лидирующие позиции среди всех национальностей.

Этот оптимистичный прогноз вписывается в общую картину рекордного туристического сезона в Египте. Премьер-министр Мустафа Мадбули объявил о 15,7 миллионах туристов, посетивших страну в 2024 году – абсолютный рекорд.

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Значительный вклад в это достижение внесли российские туристы: по данным советника по связям со СМИ в министерстве туризма и древностей Египта Невин аль-Ареф, их число составило порядка 1,6 миллионов человек. Это подтверждается и заявлениями посла РФ в Египте Георгия Борисенко, который отметил заметный рост числа российских туристов в 2024 году по сравнению с предыдущим годом.

Примечательно, что положительная динамика сохраняется несмотря на неспокойную обстановку в регионе, в частности, на войну в секторе Газа. Губернатор Мубарак подчеркнул, что власти Южного Синая работают по своим стратегическим планам, минимально реагируя на внешние факторы.

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Активная работа ведется и на дипломатическом уровне. Посол Борисенко отметил усилия России по увеличению частоты авиарейсов между странами. Расширение авиасообщения – ключевой фактор роста туристического потока, поскольку удобство и доступность перелетов напрямую влияют на выбор направления отдыха.

Источник: РИА Новости

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Лежнин Роман
Фото:Unsplash
Количество просмотров 25
02.03.2025 
Фото:Unsplash
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