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Иностранные туристы поделились мнением о поездках в Россию: результат интересный

Юлия Максутова: 92% иностранных туристов хотели бы вернуться в Россию снова

Россия, страна с богатейшей историей, потрясающей природой и самобытной культурой, уверенно укрепляет свои позиции на международной туристической арене.

Последние данные опросов иностранных туристов, посетивших Россию в 2024 году, демонстрируют впечатляющие результаты и подтверждают эффективность стратегии по повышению привлекательности страны для зарубежных гостей.

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По данным ЦСР (Центра стратегических разработок), подавляющее большинство иностранных туристов (96%) остались довольны своей поездкой в Россию. Более того, поразительно высокий процент – 92% – выразили желание вернуться снова.

Что же так привлекает иностранных гостей? Опрос выявил несколько ключевых факторов. Высокую оценку получили практически все аспекты туристического опыта: 87% туристов высоко оценили качество гостиничного сервиса и экскурсионных программ, 90% респондентов отметили дружелюбие персонала в аэропортах и ресторанах. Поездка в Россию, согласно опросу, превзошла ожидания большинства иностранных туристов.

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Юлия Максутова, заместитель генерального директора ЦСР, подчеркивает необходимость постоянной адаптации к меняющимся предпочтениям зарубежных гостей. Рост туристического потока диктует необходимость создания персонализированных предложений, учитывающих индивидуальные запросы путешественников.

«Результаты опросов интуристов говорят о перспективности отдыха на природе, экстремального туризма, большинству нравится отдых в горах и на море. Благодаря упрощению визового режима эти виды отдыха удастся сделать доступнее для иностранных гостей, в том числе и в дальневосточных регионах», – подчеркнула она.

Источник: РИА Новости

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Лежнин Роман
Фото:АГН Москва
Количество просмотров 19
02.03.2025 
Фото:АГН Москва
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