Фанатам BMW точно понравится — каталог всех старых моделей!

Компания BMW запустила онлайн-каталог моделей, выпущенных с 1928 по 2008 годы

Компания BMW успевает не только задавать тренды, но и укреплять традиции. Они запустили онлайн-каталог исторических моделей, в котором представлены автомобили, выпущенные в период с 1928 по 2008 год. Труд, судя по объемам представленной информации, получился титанический, но его результаты усваивать легко и удобно. На главной странице есть логичный рубрикатор, а ниже – линейки моделей, начиная с самых первых.

BMW 3/15 PS DA 2 Sedan

Можно нажать «загрузить больше» – и тогда снизу страницы подгрузятся более поздние модели. Каждую модель можно раскрыть «плюсом», взглянуть на фото, прочитать короткое резюме и, если нужно больше, перейти на страницу полного обзора машины. Да-да, и ваша любимая E34 там тоже есть!

Но начинается все с BMW 3/15 PS DA 2 Sedan – это была первая модель (на фото), запущенная на заводе Айзенахе в марте 1929 года именно под брендом BMW. Знали ли вы, что первый BMW, как и его предшественник Dixi 3/15 PS DA 1, был создан на базе британского малолитражного автомобиля Austin Seven?.. Увлекательного путешествия!

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Источник: The Drive, BMW