Nissan GT-R ушел окончательно. Есть ли замена?

Nissan закрыл прием заказов на легендарный спорткар GT-R

Компания Nissan окончательно остановила прием заказов на флагманский спорткар GT-R, выпускавшийся в течение 18 лет. Впервые о снятии с производства этой полюбившейся во всем мире модели стало известно около года назад. С тех пор компания закрывала продажи на ряде рынков и теперь закрыла на последнем, домашнем – в Японии.

Nissan GT-R R35 Nismo

То, что именно 2025 год станет последним в производстве GT-R, сомнений было мало. Да и вообще, судьба культовой модели была фактически предрешена еще в 2021-м. Тогда из-за ужесточившихся краш-тестов продажи прекратились в Австралии, годом позже – в Великобритании и Евросоюзе, а путь в США оказался отрезан в 2024-м. В производстве, которое продлится до конца 2025 года, находятся последние GT-R, предназначенные для отправки клиентам в Японии.

Nissan GT-R R35, интерьер версии Final Edition

Nissan R35 GT-R был представлен на Токийском автосалоне в 2007 году, это один из наиболее успешных и наиболее долго выпускающихся спорткаров за всю историю автомобилизма. Завершение производства GT-R печально «рифмуется» с положением самой компании Nissan, стоящей на грани банкротства.

По слухам, средства в спасение Nissan может вложить Tesla. Тогда преемник легендарного «джи-ти-ара» точно будет электрическим. Еще до всей ситуацией с банкротством на эту роль прочили серийное воплощение электроконцепта Nissan Hyper Force 2023 года – предполагается, что именно эта модель получит «преемственный» индекс R36. Чтобы стать конкурентоспособным спорткаром нового поколения, новичку потребуются усовершенствованные твердотельные батареи, а изыщет ли Nissan средства на эти работы, пока не очень понятно.

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Источник: Jalopnik