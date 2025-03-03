Японский автоконцерн в условиях секретности обсуждает возвращение в РФ

Toyota организовала в Дубае секретный сбор для бывших дилеров из России

Топ-менеджмент японского автоконцерна Toyota в ходе секретного VIP-сбора с бывшими дилерами из России обсудили варианты возвращения на рынок России. Об этом пишут Telegram-каналы.

«Группе из нескольких десятков человек оплатили бизнес-класс в Дубай и обратно, сняли отель топ-уровня и заставили подписать бумаги о неразглашении», – сообщают в российских пабликах.

Отмечается, что с экс-представителями Toyota в России связался головной офис, их выезд организовали в период с 9 по 12 февраля на самолете бизнес-классом в Дубай в оба конца.

В ходе встречи дилерам принесли извинения за уход и остановку поставок и пообещали в случае стабилизации ситуации вернуться на рынок.

Следующая встреча запланирована на март 2025 года.

Напомним, ранее глава АВТОВАЗа Максим Соколов заявил, что возвращение автоконцерна Renault на рынок РФ возможно только в случае выплаты французским концерном средств, вложенных в развитие завода за период отсутствия предприятия в числе его акционеров.

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Источник: t.me/mash