#
Где сэкономить?ГАИПутешествуй!Лайфхаки читателейАвтоподборТаксиЛьготный автокредитСпросить у экспертаФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Chevrolet Trax
3 марта
В Россию привезли новый доступный кроссовер Chevrolet
В РФ в продаже появились новые кроссоверы...
Из-за этого фактора емкость аккумулятора снижается в зимнее время
3 марта
Из-за этого фактора емкость аккумулятора снижается в зимнее время
Эксперт Патерик перечислил 3 ключевые поломки...
Машина всмятку: иномарку занесло, она упала в овраг
3 марта
Машина всмятку: иномарку занесло, она упала в овраг
На Кубани в ДТП опрокинулся автомобиль,...

Японский автоконцерн в условиях секретности обсуждает возвращение в РФ

Toyota организовала в Дубае секретный сбор для бывших дилеров из России

Топ-менеджмент японского автоконцерна Toyota в ходе секретного VIP-сбора с бывшими дилерами из России обсудили варианты возвращения на рынок России. Об этом пишут Telegram-каналы.

Как повысить кредитный рейтинг, чтобы одобрили автокредит? Вот, что добавит вам баллов, если вы решили взять машину в кредит.Плюс интересные кредитные предложения в 2025 г. ПОДРОБНЕЕ
ГИД ПО АВТО- КРЕДИТАМ
«Группе из нескольких десятков человек оплатили бизнес-класс в Дубай и обратно, сняли отель топ-уровня и заставили подписать бумаги о неразглашении», – сообщают в российских пабликах.

Рекомендуем
Лада Искра, Haval H7 и не только — 7 самых главных новинок весны 2025

Отмечается, что с экс-представителями Toyota в России связался головной офис, их выезд организовали в период с 9 по 12 февраля на самолете бизнес-классом в Дубай в оба конца.

В ходе встречи дилерам принесли извинения за уход и остановку поставок и пообещали в случае стабилизации ситуации вернуться на рынок.

Следующая встреча запланирована на март 2025 года.

Рекомендуем
Лучшие лайфхаки от подписчиков «За рулем» в Телеграм

Напомним, ранее глава АВТОВАЗа Максим Соколов заявил, что возвращение автоконцерна Renault на рынок РФ возможно только в случае выплаты французским концерном средств, вложенных в развитие завода за период отсутствия предприятия в числе его акционеров.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: t.me/mash

Подпишитесь на «За рулем» в

Светлана Тарасенко
Фото:Unsplash
Количество просмотров 9
03.03.2025 
Фото:Unsplash
Поделиться:
Оцените материал:
0