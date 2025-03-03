Стоимость седана нового поколения может вырасти из-за пошлин США

Honda перенесет производство Civic на свое предприятие из-за новых пошлин Трампа

Руководство японского производителя Honda приняло решение перенести производство Civic нового поколения для американского рынка из Мексики на свое предприятие в штат США Индиана. Об этом пишут зарубежные СМИ со ссылкой на свои источники в автоотрасли.

Такое решение продиктовано предстоящим введением пошлин в размере 25% на ввоз в США товаров из Мексики и Канады. Honda стала первой из ведущих японских компаний, оперативно отреагировавшей на новую тарифную политику главы Белого дома Дональда Трампа.

Перенос производства ожидаемо спровоцирует отсрочку запуска новой модели. Изначально сборку Civic в Мексике планировалось начать в ноябре 2027 года, но, согласно корректировке планов, автомобиль встанет на конвейер в Индиане не раньше мая 2028 года.

Honda Civic

Производственные мощности переносили в Мексику в целях сокращения производственных издержек, поэтому с большой долей вероятности стоимость новой модели увеличится.

Мощности завода в Индиане рассчитаны на 210 тысяч экземпляров Civic в год.

Honda Civic считается второй по популярностью моделью Honda на американском рынке после кроссовера CR-V.

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Источник: reuters.com