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Движение по некоторым улицам закроют и ограничат — ремонт продлится 2 года

Водителей Петербурга предупредили об ограничении движения во Фрунзенском районе

Движение транспорта во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга ограничат в период с 4 марта 2025 года по 29 сентября 2027 года в связи с ремонтными работами. Об этом сообщили в Государственной административно-техническая инспекции (ГАТИ).

Из-за ремонтных работ установят временное ограждение, а движение транспорта ограничат по Курской от Тамбовской улицам до Днепропетровской улицы. Причем движение по Курской улице в направлении от Тамбовской улицы к Днепропетровской полностью закроют.

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Для удобств водителей организуют объезд по Тамбовской улице, набережной Обводного канала, Днепропетровской улице и Прилукской улице.

В ГАТИ призвали автовладельцев заранее планировать маршруты с учетом ограничений, а также обращать внимание на информационные щиты на трассе.

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Источник: peterburg2.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:АГН «Москва»
Количество просмотров 24
04.03.2025 
Фото:АГН «Москва»
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