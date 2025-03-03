В РФ выставили на продажу Toyota Camry российской сборки без пробега

В Самарской области продают седан Toyota Camry 2022 г. в. за 4,35 млн рублей

В продаже в Самарской области появился седан Toyota Camry 2022 г. в. Этот автомобиль был куплен у официального дилера в РФ в 2022 году.

Toyota Camry

Пробег минимален (750 км). В дополнение к базовому опциональному оснащению комплектации «Комфорт Плюс» седан имеет установленные противоугонную систему и сигнализацию.

Интерьер Toyota Camry

Под капотом Toyota Camry (XV70) двигатель 2.5 литра мощностью 200 л.с., АКП. Уточняется, что автомобиль выпущен на бывшем заводе Toyota в РФ. Стоит машина 4 350 000 рублей.

Ранее «За рулем» сообщал, на что ориентироваться при подборе моторного масла.

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Источник: Авито