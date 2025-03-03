В РФ выставили на продажу Toyota Camry российской сборки без пробега
В Самарской области продают седан Toyota Camry 2022 г. в. за 4,35 млн рублей
В продаже в Самарской области появился седан Toyota Camry 2022 г. в. Этот автомобиль был куплен у официального дилера в РФ в 2022 году.
Toyota Camry
Пробег минимален (750 км). В дополнение к базовому опциональному оснащению комплектации «Комфорт Плюс» седан имеет установленные противоугонную систему и сигнализацию.
Интерьер Toyota Camry
Под капотом Toyota Camry (XV70) двигатель 2.5 литра мощностью 200 л.с., АКП. Уточняется, что автомобиль выпущен на бывшем заводе Toyota в РФ. Стоит машина 4 350 000 рублей.
Ранее «За рулем» сообщал, на что ориентироваться при подборе моторного масла.
- «За рулем» можно смотреть на YouTube
Источник: Авито
Фото:Avito
11
03.03.2025
Фото:Avito
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Отзывы о Toyota Camry (7)
— Хороший автомобиль, советую брать.
Достоинства:
Простор на заднем сидении. Хорошая защищенность от шумов. Мягкая подвеска, не допускающая пробоев практически на любых дорожных неровностях. Добротные материалы отделки салона.
Недостатки:
Невыраженная боковая поддержка сидения водителя. Из-за излишне мягкой подвески возможна значительная боковая раскачка от встречных грузовых автомобилей.
Комментарий:
Автомобиль меня полностью устраивает и отвечает всем основным качествам, предъявляемым к бизнес-классу. И выглядит солидно, на дороге уважают.
-10