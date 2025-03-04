Запуск нового внедорожника на УАЗе — по полному циклу!
Запланированный к началу производства в начале 2026 года новый внедорожник Sollers будут делать на Ульяновском автозаводе по полному циклу – то есть со сваркой и окраской кузовов и рам. Об этом сообщает источник, ссылаясь на информацию от представителя компании «Соллерс».
Напомним, речь идет о внедорожнике, созданном на базе китайского пикапа JAC T9. Сам этот пикап под именем Sollers ST9 собираются начать делать на УАЗе уже в июне-июле 2025 года, а через полгода освоить и собственную модель.
От «исходника» внедорожник будет отличаться пассажирской задней частью кузова взамен грузовой площадки. Все отличающиеся компоненты разработаны самостоятельно в компании «Соллерс», а в остальном внедорожник Sollers (пока без имени) и пикап Sollers ST9 (он же JAC T9) будут взаимозаменяемы.
Предпосылки для быстрой локализации действительно есть: и пикап, и внедорожник будут производиться в одном пикапе с уже запущенными в производство «младшими» пикапами Sollers ST6/ST8, под которые на УАЗе модернизировали линию сборки, а также значительно обновили сварочное и покрасочное оборудование, фактически локализовав производство кабин. Рамы пока приходят из Китая, но ориентировочно в сентябре 2025-го сварка рам из китайских лонжеронов будет также освоена на УАЗе.
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Источник: Автопоток