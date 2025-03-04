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В столице сокращают визуальный «шум» на дорогах

В Москве уберут 55 тысяч дорожных знаков дополнительной информации

В Москве планируется снятие 55 тысяч дорожных знаков. Согласно действующим правилам ГИБДД, знаки должны располагаться на расстоянии не менее пяти метров друг от друга, но в столице они нередко размещаются на расстоянии всего пары метров.

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Избыточное количество знаков, рекламных конструкций и указателей перегружает внимание водителей и ухудшает восприятие дорожной ситуации и снижает концентрацию. В связи с этим, Дептранс города принял решение избавиться от лишних знаков в ближайшее время.

Столица продолжает совершенствовать свою дорожную инфраструктуру, внедряет новые стандарты и сокращает визуальный «шум» на дорогах.

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За эту работу отвечает Центр организации дорожного движения, который ежегодно разрабатывает предложения по обновлению ГОСТов для уменьшения визуальной нагрузки. В конце прошлого года были утверждены поправки, касающиеся введения новых совмещённых знаков.

Например, знак парковки объединят с указанием способа парковки, также знаки ограничения скорости и искусственных неровностей будут совмещены в один.

Многие знаки лишатся яркой жёлтой рамки, которую раньше использовали для привлечения внимания. Исследования показали, что постоянное использование таких рамок приводит к тому, что водители перестают их замечать.

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Кроме того, знак «Стоп-линия», который часто дублируется широкой белой полосой на дороге, уберут перед регулируемыми перекрестками и пешеходными переходами. Вместо этого установят вертикальный знак «Стоп-линия» в тех местах, где это необходимо для улучшения видимости светофоров и удобства пешеходов.

Эти изменения улучшат визуальный облик города и помогут сократить бюджетные расходы, затронув только знаки дополнительной информации.

Источник: «Российская газета»

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Алексеева Елена
Фото:Александр Щербак/ТАСС
Количество просмотров 18
04.03.2025 
Фото:Александр Щербак/ТАСС
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