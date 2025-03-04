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Как бороться с ржавчиной на кузове — советы специалистов автосервиса

«Ключавто Лайт»: чтобы ржавчина не распространялась, нужно регулярно мыть машину

Ржавчина на машине – это не только неэстетично, но и опасно для ее состояния. Ржавчина может появиться из-за грязи, соли, влаги и других внешних факторов, а иногда даже из-за того, что производитель сэкономил на защите от коррозии.

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Сначала ржавчина появляется на маленьком участке, но если ее вовремя не убрать, она может разрастись и повредить кузов.

Поэтому важно регулярно проверять машину и сразу же устранять ржавчину. Ну а после зимы, когда световой день прибавляется, она становится особенно заметна.

Мы узнали у специалистов автосервиса, чем обработать «пораженный» участок, чтобы процесс не пошел дальше, и можно ли вообще избавиться от ржавчины?

Чтобы избежать дальнейшего распространения ржавчины на кузове после зимнего периода, специалисты компании «Ключавто Лайт» рекомендуют производить регулярную мойку автомобиля.

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Независимо от погоды, необходимо удалять загрязнения, способные вызвать коррозию под слоем отложений. Антикоррозийная обработка лакокрасочного покрытия обеспечит защиту скрытых полостей кузова.

Возможно также применение защитной антигравийной пленки. Она создаст барьер для воды и химических реагентов, оберегая металл кузова. Не стоит забывать об очистке дренажных отверстий, где скапливается много влаги, что ведет к образованию ржавчины внутри технологических полостей.

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Для борьбы с локальной ржавчиной специалисты рекомендуют использовать преобразователи, формирующие защитную пленку, которая останавливает распространение коррозии.

После обработки участок следует обработать грунтовкой и покрасить.

В случае сквозной коррозии потребуется вырезать поврежденный участок и приварить заплатку.

Если кузов имеет большой объем повреждений, не стоит самостоятельно заниматься ремонтом, отмечают специалисты. Лучше обратиться к профессионалам, которые в условиях сервиса произведут качественное удаление коррозии.

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Алексеева Елена
Фото:
«За рулем»
Количество просмотров 9
04.03.2025 
Фото:
«За рулем»
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