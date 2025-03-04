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Известная корейская марка зарегистрировала товарные знаки в РФ

Компания Kia сохранила товарные знаки в России до 2034 года

Марка Kia продлила регистрацию нескольких своих товарных знаков в РФ, согласно данным Федерального института промышленной собственности (ФИПС).

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В перечне зарегистрированных товарных знаков появились Kia Ceed и Kia Rio X. Заявки на их регистрацию направили в Роспатент еще летом прошлого года, а официальная регистрация прошла 3 марта 2025 года.

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Согласно Международной классификации товаров и услуг (МКТУ), товарные знаки зарегистрированы по 12 классу, охватывающему автомобили и транспортные средства. Правообладателем указана Kia Corporation, располагающаяся в Сеуле. Исключительное право на использование данных товарных знаков будет действительно до 29 июля 2034 года.

Ранее «За рулем» сообщал, что эксперт спрогнозировал цену новой Lada Iskra.

Источник: «Известия»

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Ушакова Ирина
Фото:Unsplash
Количество просмотров 10
04.03.2025 
Фото:Unsplash
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