Известная корейская марка зарегистрировала товарные знаки в РФ

Компания Kia сохранила товарные знаки в России до 2034 года

Марка Kia продлила регистрацию нескольких своих товарных знаков в РФ, согласно данным Федерального института промышленной собственности (ФИПС).

В перечне зарегистрированных товарных знаков появились Kia Ceed и Kia Rio X. Заявки на их регистрацию направили в Роспатент еще летом прошлого года, а официальная регистрация прошла 3 марта 2025 года.

Согласно Международной классификации товаров и услуг (МКТУ), товарные знаки зарегистрированы по 12 классу, охватывающему автомобили и транспортные средства. Правообладателем указана Kia Corporation, располагающаяся в Сеуле. Исключительное право на использование данных товарных знаков будет действительно до 29 июля 2034 года.

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Источник: «Известия»