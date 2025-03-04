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В Россию привезли надежную недорогую семиместную Toyota

В России появились в продаже компактвэны Toyota Veloz по цене от ₽3,35 млн

Семиместный компактвэн Toyota Veloz продолжают поставлять в Россию по альтернативным схемам, его стоимость сейчас начинается от 3 350 000 рублей. За столько автомобиль 2023 г. в. продают частник из Ноябрьска и компания из Самары. У обоих авто есть электронный ПТС.

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Компактвэны представлены в одной комплектации, включающей комбинированную отделку салона, мультируль, цифровую приборку, бесключевой доступ с кнопкой запуска двигателя и другое.

Toyota Veloz
Toyota Veloz

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Аналогичный Veloz за 3 590 000 рублей предлагает привезти под заказ компания из Владивостока. Уточняется, что это будет автомобиль из ОАЭ с полным пакетом документов, включая ЭПТС.

Все компактвэны оснащены 1,5-литровым бензиновым атмосферником мощностью 106 л. с., вариатором. Привод передний.

Ранее «За рулем» сообщал, что эксперт спрогнозировал цену новой Lada Iskra.

Источник: «Автоновости дня»

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Ушакова Ирина
Фото:Toyota
04.03.2025 
Фото:Toyota
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