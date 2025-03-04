В Россию привезли надежную недорогую семиместную Toyota
Семиместный компактвэн Toyota Veloz продолжают поставлять в Россию по альтернативным схемам, его стоимость сейчас начинается от 3 350 000 рублей. За столько автомобиль 2023 г. в. продают частник из Ноябрьска и компания из Самары. У обоих авто есть электронный ПТС.
Компактвэны представлены в одной комплектации, включающей комбинированную отделку салона, мультируль, цифровую приборку, бесключевой доступ с кнопкой запуска двигателя и другое.
Аналогичный Veloz за 3 590 000 рублей предлагает привезти под заказ компания из Владивостока. Уточняется, что это будет автомобиль из ОАЭ с полным пакетом документов, включая ЭПТС.
Все компактвэны оснащены 1,5-литровым бензиновым атмосферником мощностью 106 л. с., вариатором. Привод передний.
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Источник: «Автоновости дня»