#
Где сэкономить?ГАИПутешествуй!Лайфхаки читателейАвтоподборТаксиЛьготный автокредитСпросить у экспертаФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Toyota Veloz
4 марта
В Россию привезли надежную недорогую семиместную Toyota
В России появились в продаже компактвэны Toyota...
Перезагрузка: что проверить в стоявшей в гараже машине с наступлением весны
4 марта
Перезагрузка: что проверить в стоявшей в гараже машине с наступлением весны
Эксперт Моржаретто рассказал, как подготовить...
Минус миллион: иномарки резко подешевели из-за укрепления рубля
4 марта
Минус миллион: иномарки резко подешевели из-за укрепления рубля
Цены на автомобили из Германии снизились для...

Как сэкономить на покупке нового автомобиля – советы эксперта

Эксперт Байбароша объяснила, какую машину купить для езды по бездорожью

Перед покупкой нового автомобиля нужно определиться с бюджетом, а также целями использования транспортного средства. Таким мнением поделилась руководитель направления по работе с представительствами легкового автотранспорта ГК «Альфа-Лизинг» Анастасия Байбароша.

Как повысить кредитный рейтинг, чтобы одобрили автокредит? Вот, что добавит вам баллов, если вы решили взять машину в кредит.Плюс интересные кредитные предложения в 2025 г. ПОДРОБНЕЕ
ГИД ПО АВТО- КРЕДИТАМ
«Определитесь с бюджетом и моделью авто: внимательно изучите его технические характеристики, а также рекомендации производителя по эксплуатации. Так можно примерно рассчитать будущие расходы на содержание автомобиля», –советует специалист.

Рекомендуем
Инспектор ГАИ остановил в неположенном месте под камерой: нужно ли платить штраф?

Байбароша рекомендует четко определить цели использования автомобиля. Например, если нужно будет много передвигаться по бездорожью, то нужно отдать предпочтение моделям с повышенным клиренсом или полным приводом. Также стоит пристальное внимание уделить наличию на выбранном авто современных систем безопасности, обеспечивающих дополнительную защиту на трассе.

Рекомендуем
Лучшие лайфхаки от подписчиков «За рулем» в Телеграм

Перед покупкой лучше изучить выбранные модели в части недостатков, а также проанализировать примерный расход на техобслуживание и ремонт. Можно промониторить предложения дилеров в других российских регионах, иногда покупка машины в другом субъекте РФ может сэкономить средства, резюмирует Байбароша.

Источник: gazeta.ru

Подпишитесь на «За рулем» в

Светлана Тарасенко
Фото:Unsplash
Количество просмотров 6
04.03.2025 
Фото:Unsplash
Поделиться:
Оцените материал:
0