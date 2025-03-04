Как сэкономить на покупке нового автомобиля – советы эксперта

Эксперт Байбароша объяснила, какую машину купить для езды по бездорожью

Перед покупкой нового автомобиля нужно определиться с бюджетом, а также целями использования транспортного средства. Таким мнением поделилась руководитель направления по работе с представительствами легкового автотранспорта ГК «Альфа-Лизинг» Анастасия Байбароша.

«Определитесь с бюджетом и моделью авто: внимательно изучите его технические характеристики, а также рекомендации производителя по эксплуатации. Так можно примерно рассчитать будущие расходы на содержание автомобиля», –советует специалист.

Байбароша рекомендует четко определить цели использования автомобиля. Например, если нужно будет много передвигаться по бездорожью, то нужно отдать предпочтение моделям с повышенным клиренсом или полным приводом. Также стоит пристальное внимание уделить наличию на выбранном авто современных систем безопасности, обеспечивающих дополнительную защиту на трассе.

Перед покупкой лучше изучить выбранные модели в части недостатков, а также проанализировать примерный расход на техобслуживание и ремонт. Можно промониторить предложения дилеров в других российских регионах, иногда покупка машины в другом субъекте РФ может сэкономить средства, резюмирует Байбароша.

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Источник: gazeta.ru