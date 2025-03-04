Нюансы подготовки машины к весенне-летнему сезону

Эксперт Мелехин рассказал, как подготовить свой автомобиль к весне

Что касается подготовки к весне, то рекомендации сведены к обычному ТО, полагает генеральный директор «Рексрент» АО «Билантлия» Евгений Мелехин. Если автомобиль проходил техобслуживание несколько месяцев назад, то в первые весенние дни стоит свозить ее к мастерам.

Комментарий эксперта

Евгений Мелехин, генеральный директор «Рексрент» АО «Билантлия»:

– Вот на что советую обратить внимание перед весенне-летним сезоном кроме банального мытья автомобиля и его салона:

Во-первых, не помешало бы проверить, все ли в порядке с дворниками. Дело в том, что щетки стеклоочистителя – вещь недолговечная. Даже если вы ставили новые щетки осенью, то за зиму они могли потрескаться из-за холодов, «уменьшиться» из-за резких перепадов температур (например, авто с улицы постоянно попадало в теплый гараж). Щетки не будут плотно прилегать к стеклу.

Во-вторых, стоит поменять или подкачать шины, отмечает специалист. Также необходимо убедиться в полной исправности тормозной системы. Зимой из-за наледи и замерзших кусков снега на дорогах водителям приходится резко тормозить, а это очень нагружает механизмы. Поэтому они могут износиться раньше времени и в дороге неожиданно дать сбой.

Можно проверить уровень и качество жидкостей: антифриза, моторного масла, трансмиссионной жидкости. Еще специалист советует проверить воздушные фильтры. В зимний период они могли забиться, например, реагентами с дорог. Тогда придется их поменять, иначе будут запотевать стекла в салоне, двигатель станет больше потреблять топлива, подытожил эксперт.

Ранее «За рулем» сообщал, что эксперт спрогнозировал цену новой Lada Iskra.