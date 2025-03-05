Розыгрыш призов 03.03.25 от «За рулем» — публикуем имена победителей

Подведены итоги очередного ежемесячного розыгрыша среди подписчиков «За рулем»

Коллектив «За рулем» благодарит всех, кто читает и покупает наш журнал. Ваше внимание очень ценно для нас!

3 марта 2025 года наше издательство провело очередной ежемесячный розыгрыш призов для оформивших полугодичную или годовую подписку на журнал «За рулем» на сайте.

С помощью Генератора случайных чисел из списка подписчиков по состоянию на 03.03.25 выбрано три победителя:

Иванов Александр – Московская область, город Щелково. Он получит набор, состоящий из пылесоса, аккумулятора и зарядного устройства GREENWORKS 24v.

Вирен Алексей – город Москва. Его призами станут ударный гайковерт GREENWORKS 24v, аккумулятор и зарядное устройство.

Бабнищев Никита – Республика Башкортостан, город Стерлитамак. Он выиграл такой же набор: ударный гайковерт GREENWORKS 24v, аккумулятор и зарядное устройство.

Поздравляем победителей!

Сотрудники «За рулем» до 15 марта свяжутся со счастливчиками и расскажут, как получить призы.

О правилах

Еще раз напоминаем, что победители ежемесячных розыгрышей не могут участвовать в других розыгрышах 2025 года, но будут принимать участие в розыгрышах 2026 года.

Для участия в розыгрышах призов нужно оформить подписку на журнал «За рулем» на нашем ресурсе sub.zr.ru