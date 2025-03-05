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Xiaomi раскрыла срок выхода на мировой авторынок

Компания Xiaomi начнет глобальные продажи автомобилей в 2027 году

Компания Xiaomi рассчитывает начать продажи своих машин на глобальном рынке в 2027 году. Глава Xiaomi Уильям Лу рассказал, что начнет исследовать европейские авторынки в марте 2025 года.

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Свой первый автомобиль, – седан SU7, бренд Xiaomi выпустил в весной прошлого года. Он доступен в двух вариантах — с запасом хода в 668 и 800 км. Длина авто равна 4997 мм, колесная база — 3000 мм.

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SU7 оснащается инновационными электромоторами, максимальная мощность которых составляет 578 л.с. благодаря усовершенствованной конструкции ротора и системе отвода тепла.

В топовой версии седан оснащается двумя электромоторами и полным приводом. Общая мощность силовой установки равна 673 л.с.

Ранее «За рулем» сообщал, что в России появился новый недорогой кроссовер Nissan с гарантией.

Источник: Carnewschina.com

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Ушакова Ирина
Фото:Xiaomi
Количество просмотров 6
05.03.2025 
Фото:Xiaomi
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