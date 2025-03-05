#
Где сэкономить?ГАИПутешествуй!Лайфхаки читателейАвтоподборТаксиЛьготный автокредитСпросить у экспертаФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Производство сельхозтехники в России растет вместе с объемами экспорта
5 марта
Производство сельхозтехники в России растет вместе с объемами экспорта
Минпромторг: экспорт отечественной...
Мощности нового производства хватит на выпуск более 400 тыс. компонентов в год
5 марта
Мощности нового производства хватит на выпуск более 400 тыс. компонентов в год
В России наладят производство генераторов для...
Из-за чего может заклинить руль автомобиля: ответ эксперта
5 марта
Из-за чего может заклинить руль автомобиля: ответ эксперта
Эксперт Стрельбицкий назвал шесть причин, из-за...

В Россию официально вернулся самый надежный компактный кроссовер: известна цена

В РФ начались официальные продажи Honda CR-V Premium с гарантией за ₽5,9 млн

Эксклюзивный представитель и импортер продукции и автомобилей Honda в России «Мотор-Плейс» проинформировал о начале поставок кроссовера CR-V в исполнении Premium за 5 900 000 рублей.

Автомобиль оснащается турбомотором 1.5 литра (193 л.с., 243 Нм), бесступенчатой трансмиссией G-Design Shift CVT и интеллектуальной системой полного привода Real-Time AWD. Уточняется, что вариатор способен выдержать до 250 000 км пробега, а двигатель со средним потреблением 8,2 л/100 км адаптирован под АИ-92.

Как повысить кредитный рейтинг, чтобы одобрили автокредит? Вот, что добавит вам баллов, если вы решили взять машину в кредит.Плюс интересные кредитные предложения в 2025 г. ПОДРОБНЕЕ
ГИД ПО АВТО- КРЕДИТАМ

У кроссовера есть двухзонный климат-контроль, система камер кругового обзора, бесключевой доступ, адаптивный круиз-контроль, панорамная крыша и множество других опций.

Honda CR-V Premium
Honda CR-V Premium

Рекомендуем
Лада от 500 000 рублей — 6 лучших вариантов

Сообщается, что авто поставляют с получением всех сертификатов, прохождением всех необходимых тестов безопасности и уплатой всех платежей, налогов и сборов, включая коммерческий утильсбор. Также все кроссоверы получают официальную гарантию Honda от эксклюзивного дистрибьютора.

Honda CR-V Premium
Honda CR-V Premium

Рекомендуем
Лучшие лайфхаки от подписчиков «За рулем» в Телеграм

В компании «Мотор-Плейс» отметили, что Honda CR-V является одним из самых популярных автомобилей в мире и входит в топ-3 самых продаваемых кроссоверов в мировом рейтинге 2024 года.

Ранее «За рулем» сообщал, что в России появился новый недорогой кроссовер Nissan с гарантией.

Источник: «Автоновости дня»

Подпишитесь на «За рулем» в

Ушакова Ирина
Фото:Honda
Количество просмотров 10
05.03.2025 
Фото:Honda
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Honda CR-V (1)

— Ужасный автомобиль, не советую.
Honda CR-V  2017
/ срок владения: 6 месяцев - 1 год
Достоинства:
я не нашел
Недостатки:
сплошное г за такие деньги!
Комментарий:
недаром продажи 100 штук в месяц, трудно найти полных идиотов.
-27