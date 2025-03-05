В Россию официально вернулся самый надежный компактный кроссовер: известна цена

В РФ начались официальные продажи Honda CR-V Premium с гарантией за ₽5,9 млн

Эксклюзивный представитель и импортер продукции и автомобилей Honda в России «Мотор-Плейс» проинформировал о начале поставок кроссовера CR-V в исполнении Premium за 5 900 000 рублей.

Автомобиль оснащается турбомотором 1.5 литра (193 л.с., 243 Нм), бесступенчатой трансмиссией G-Design Shift CVT и интеллектуальной системой полного привода Real-Time AWD. Уточняется, что вариатор способен выдержать до 250 000 км пробега, а двигатель со средним потреблением 8,2 л/100 км адаптирован под АИ-92.

У кроссовера есть двухзонный климат-контроль, система камер кругового обзора, бесключевой доступ, адаптивный круиз-контроль, панорамная крыша и множество других опций.

Honda CR-V Premium

Сообщается, что авто поставляют с получением всех сертификатов, прохождением всех необходимых тестов безопасности и уплатой всех платежей, налогов и сборов, включая коммерческий утильсбор. Также все кроссоверы получают официальную гарантию Honda от эксклюзивного дистрибьютора.

Honda CR-V Premium

В компании «Мотор-Плейс» отметили, что Honda CR-V является одним из самых популярных автомобилей в мире и входит в топ-3 самых продаваемых кроссоверов в мировом рейтинге 2024 года.

Ранее «За рулем» сообщал, что в России появился новый недорогой кроссовер Nissan с гарантией.

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Источник: «Автоновости дня»