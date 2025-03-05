Новый доступный семейный кроссовер Toyota появился в России

В РФ начались продажи новых кроссоверов Toyota Harrier по цене от 3,6 млн рублей

Кроссоверы Toyota Harrier поставляют в Россию по парралельным каналам, цена начинается от 3 574 000 рублей. Для сравнения, Geely Monjaro без скидок стоит от 4 549 990 рублей, а Jaecoo J8 – минимум 4 599 000 рублей.

За 3 574 000 рублей с учетом утильсбора и полного пакета документов, Toyota Harrier доставит под заказ компания из Благовещенска. Автомобиль предлагается в комплектации Exclusive, в которую входят адаптивный круиз-контроль, адаптивные светодиодные фары, камера кругового обзора с парктрониками, бесключевой доступ с кнопкой запуска двигателя, подогрев сидений и зеркал и многое другое.

Автомобиль оснащается 2,0-литровым 171-сильным бензиновым атмосферником, вариатором Direct Shift CVT. Привод передний. Аналогичный Harrier минимум за 4 250 000 рублей доступен для заказа во Владивостоке и за 5 299 000 рублей предлагается из наличия в Красноярске.

Toyota Harrier

Для заказа доступна и гибридная версия модели, силовая установка которой состоит из 2,5-литрового бензинового атмосферника мощностью 178 л. с., 120-сильного электромотора и электромеханического вариатора E-CVT. В Хабаровске такой кроссовер с передним приводом фирма готова привезти за 3 950 000 рублей.

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Источник: «Автоновости дня»